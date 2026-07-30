В Баку и регионах пройдут мероприятия ко Дню национального кино - ФОТО

В Баку и регионах страны в честь Дня национального кино, который ежегодно отмечается 2 августа, состоится серия праздничных мероприятий, говорится в сообщении Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA), передает Day.Az.

В рамках программы запланированы киновечер и экскурсия на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, показы современных азербайджанских фильмов в Киноцентре "Низами", а также бесплатные кинопоказы на различных площадках столицы и в регионах. Кроме того, мероприятия по популяризации отечественного кинематографа пройдут на телевизионных каналах и местных стриминговых платформах.

Особое мероприятие под названием "День азербайджанского кино: В свете звезд" состоится 1 августа в 18:30 на киностудии "Азербайджанфильм". Организаторами выступают ARKA, действующее при министерстве культуры Азербайджана, и киностудия "Азербайджанфильм".

Гостей ждет насыщенная программа, включающая экскурсию по территории киностудии, возможность увидеть реальный съемочный процесс, показы под открытым небом культовых фильмов "Похищение жениха" (Bəyin oğurlanması) и "Прошел день" (Gün keçdi), презентацию специального мурала, DJ-сет. В программе также примет участие народная артистка Азербайджана Лейла Шихлинская.

Визуальная часть программы подготовлена творческой платформой Atəş Hub, а организационную координацию и музыкальную программу обеспечивает команда "Torpağın Səsi", являющаяся резидентом проекта "Yaradıcı Azərbaycan".

Организаторы отмечают, что мероприятие объединит историю и современность азербайджанского кино, позволит зрителям познакомиться с процессом создания фильмов, а также станет площадкой для встречи кино, визуального искусства и музыки.

Участие в мероприятии бесплатное, однако количество мест ограничено, поэтому для посещения показов на территории киностудии необходима предварительная регистрация. На все остальные кинопоказы, которые пройдут в Баку и регионах, вход будет свободным.