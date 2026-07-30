https://news.day.az/world/1851050.html Армения вводит ограничения на импорт из стран ЕАЭС Правительство Армении на заседании утвердило решение о запрете импорта томатной пасты, в том числе из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сроком на шесть месяцев.

Армения вводит ограничения на импорт из стран ЕАЭС

В мире, 30 июля 2026 14:41 (UTC +04:00) 634
Армения вводит ограничения на импорт из стран ЕАЭС

Правительство Армении на заседании утвердило решение о запрете импорта томатной пасты, в том числе из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сроком на шесть месяцев.

"Установить временный запрет на импорт на территорию Республики Армения (в том числе на перемещение из стран Евразийского экономического союза) товаров, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2002 90 (томатная паста) <...>. Настоящее постановление вступает в силу с 3 августа 2026 года и действует сроком на 6 месяцев", - говорится в принятом документе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министру экономики Армении Геворгу Папояну поручено не позднее чем за три календарных дня до вступления в силу запрета уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о временном применении мер нетарифного регулирования при импорте товаров. Также на рассмотрение ЕЭК должно быть представлено предложение о применении меры нетарифного регулирования при импорте на таможенную территорию ЕАЭС.

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