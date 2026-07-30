В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью

Внесены изменения в "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, в список по Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана включены заместитель руководителя аппарата структуры, помощники, советники председателя, заведующие отделами, а также председатель правления "Дирекции строящихся объектов" и его заместители, исполнительный директор ЗАО "Региональная водная мелиорация" и его заместители, исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов" и его заместители.