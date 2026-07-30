https://news.day.az/officialchronicle/1851042.html В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью Внесены изменения в "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью
Внесены изменения в "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, в список по Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана включены заместитель руководителя аппарата структуры, помощники, советники председателя, заведующие отделами, а также председатель правления "Дирекции строящихся объектов" и его заместители, исполнительный директор ЗАО "Региональная водная мелиорация" и его заместители, исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов" и его заместители.
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