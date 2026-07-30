https://news.day.az/sport/1851033.html "Гянджа" продлила контракт с капитаном Баскетбольный клуб "Гянджа" продлил контракт с Джарвисом Гарреттом, который в прошлом сезоне был капитаном команды. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новое соглашение с 31-летним разыгрывающим рассчитано до конца сезона. Американский баскетболист останется одним из ведущих игроков "Гянджи".
"Гянджа" продлила контракт с капитаном
Баскетбольный клуб "Гянджа" продлил контракт с Джарвисом Гарреттом, который в прошлом сезоне был капитаном команды.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новое соглашение с 31-летним разыгрывающим рассчитано до конца сезона.
Американский баскетболист останется одним из ведущих игроков "Гянджи".
В прошлом сезоне Гарретт был признан самым ценным игроком (MVP) финального матча Кубка Азербайджана.
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