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"Гянджа" продлила контракт с капитаном

Баскетбольный клуб "Гянджа" продлил контракт с Джарвисом Гарреттом, который в прошлом сезоне был капитаном команды. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новое соглашение с 31-летним разыгрывающим рассчитано до конца сезона. Американский баскетболист останется одним из ведущих игроков "Гянджи".