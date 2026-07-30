https://news.day.az/economy/1851063.html ЦБА обсудил новые инициативы для страхового рынка В Центральном банке Азербайджана состоялась очередная встреча с руководящими лицами действующих в стране страховых компаний. Как передает Day.Az, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов на своей странице в соцсети "X".

ЦБА обсудил новые инициативы для страхового рынка

Экономика, 30 июля 2026 16:17 (UTC +04:00) 809
ЦБА обсудил новые инициативы для страхового рынка

В Центральном банке Азербайджана состоялась очередная встреча с руководящими лицами действующих в стране страховых компаний.

Как передает Day.Az, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов на своей странице в соцсети "X".

"В ходе встречи мы обсудили результаты деятельности страхового сектора за первое полугодие текущего года, основные тенденции развития, наблюдаемые на рынке, а также перспективы на предстоящий период.

Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями вокруг инициатив, служащих увеличению разнообразия страховых продуктов, расширению доступа населения и субъектов бизнеса к страховым услугам, а также дальнейшему углублению финансовой инклюзивности", - отмечается в публикации.

Отметим, что в январе-июне текущего года через действующие в Азербайджане страховые компании было собрано страховых премий на сумму 867,396 миллиона манатов.

Согласно данным, этот показатель на 50,3 миллиона манатов, или на 6,16 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период объем страховых выплат составил 549,682 миллиона манатов, что означает годовой рост на 117,5 миллиона манатов, или на 27,2 процента.

Положительная динамика на страховом рынке находилась в центре внимания и в рамках XI Азербайджанского международного страхового форума (AIIF-2026), прошедшего в Баку.

Председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Ульвия Джаббарова в своем выступлении на форуме заявила, что за последние четыре года страховой рынок Азербайджана вырос примерно в два раза.

По ее словам, развитие рынка стало возможным благодаря стратегическим целям, определенным государством, реформам, проводимым Центральным банком Азербайджана, и совместной деятельности участников рынка.

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