Сахиба Гафарова выступила перед послами в Эфиопии - ФОТО

30 июля в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послами стран Африки и других регионов мира в Аддис-Абебе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Выступая на мероприятии, председатель Милли Меджлиса отметила, что в современную эпоху укрепление многосторонности требует адаптации к новым глобальным реалиям. По ее словам, парламенты должны стать одной из главных движущих сил этого процесса. Именно парламенты являются ключевыми институтами, трансформирующими ожидания граждан в государственную политику, укрепляющими прозрачность, инклюзивность и общественное доверие. Поэтому представительный парламентаризм считается одной из самых прочных основ устойчивого развития. С этой точки зрения расширение обмена опытом и сотрудничества между парламентами имеет важное значение для укрепления многосторонности и достижения общих целей развития.

В своем выступлении спикер поделилась мнением о роли Африки в меняющемся мире, значении парламентской дипломатии, деятельности Межпарламентского союза (МПС) - крупнейшей международной парламентской организации мира, его будущем и Повестке дня Африки на период до 2063 года.

Говоря о деятельности МПС, спикер отметила, что эта организация как старейшая многосторонняя политическая платформа, объединяющая парламенты мира, играет важную роль в развитии диалога, демократии и межпарламентского сотрудничества. На встрече была подчеркнута важность расширения сотрудничества МПС с региональными парламентскими организациями, интеграции региональных взглядов в глобальную парламентскую повестку дня и более эффективной реализации глобальных обязательств на региональном уровне.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об участии Азербайджана и африканских стран в международных парламентских организациях, развитии Африки, достижениях Азербайджана в Парламентской сети Движения неприсоединения, результатах COP29 в Баку и по другим темам.