https://news.day.az/society/1851073.html Женщина под видом покупательницы обокрала дом В одном из частных домов на территории Абшеронского района были похищены золотые украшения общей стоимостью 5 тысяч манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую - 31-летнюю Р. Гулиеву.
Женщина под видом покупательницы обокрала дом
В одном из частных домов на территории Абшеронского района были похищены золотые украшения общей стоимостью 5 тысяч манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую - 31-летнюю Р. Гулиеву.
Следствием установлено, что женщина узнала о продаже дома потерпевшего, представилась потенциальной покупательницей, вошла в жилище и совершила кражу.
По данному факту продолжается расследование.
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