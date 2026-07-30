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Крупный лесной пожар охватил север Португалии - ВИДЕО

Примерно 800 человек тушат лесной пожар на севере Португалии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Público. Возгорание началось 28 июля. Огонь уже нанес ущерб более 20 домам. Кроме того, не менее пяти человек пострадали, в том числе трое пожарных.