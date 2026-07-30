Этим гражданам увеличили пенсии

Пенсии более 1300 работающих пенсионеров были автоматически пересчитаны и увеличены после шести лет трудовой деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, если гражданин продолжает работать после назначения пенсии по возрасту, то по истечении шести лет его пенсия подлежит перерасчету и увеличению.

Отмечается, что с конца прошлого года министерство осуществляет такой перерасчет в автоматическом (проактивном) режиме.

С момента запуска этого механизма пенсии более 1300 работающих пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, были пересчитаны и увеличены в связи с завершением шестилетнего периода работы.

Гражданам, пенсии которых были пересчитаны в соответствии с действующим порядком, также направляются SMS-уведомления с информацией о произведенном перерасчете.