Автор: Ибрагим Алиев

На днях в Баку стартовал чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. В соревнованиях принимают участие и спортсмены из Армении, что подтверждает процесс нормализации отношений между двумя странами. Тем не менее, некоторые круги в соседней стране несколько дней подряд выходили из кожи вон, чтобы нагнетать их участие.

В комментариях в социальных сетях, особенно после поражения Геворга Арутюняна, реваншисты и противники мирной говорили о том, что "армянину в Баку никогда не дали бы победить", что "все подстрено", "судьям даны установки", "ненависть к армянам"...В общем, весь набор, который легко опровергнуть.

Однако, все эти ложные нарративы разбились как вода об скалы - Джанес Назарян выиграл чемпионат мира U17 по греко-римской борьбе и стал 2-кратным чемпионом мира U17. В финальной схватке он одолел россиянина Аслана Дзуева. На стадионе был поднят флаг Армении и прозвучал гимн этой страны.

Как видим, реальность доказала полную несостоятельность всех обвинений, которые несколько дней распространяли армянские реваншисты. Отдельный привет паникерам, рассуждавшим об угрозах безопасности, дискриминации и якобы "предвзятом судействе". Армянский спортсмен приехал в Баку, вышел на ковер, победил сильнейших соперников и получил заслуженную золотую медаль. Главный тренер сборной Армении Гагик Хачатрян, тем временем, дал высокую оценку организации чемпионата в Баку. Особое внимание он обратил на атмосферу турнира, отметив доброжелательность зрителей, отсутствие негативных проявлений и уважительное отношение к честной спортивной борьбе.

Развязав шум вокруг участия армянской команды, противники мира вновь попытались превратить спортивное соревнование в политическую провокацию и потерпели полный крах. Особенно показательно это выглядит на фоне чемпионата Европы по тяжелой атлетике, прошедшего в Ереване в 2023 году. Тогда церемония открытия запомнилась сожжением государственного флага Азербайджана прямо перед участниками и зрителями. Армянские реваншисты демонстративно подожгли азербайджанский триколор, превратив международное соревнование в площадку для ненависти и провокаций.

Спустя три года Баку преподал им наглядный урок спортивной культуры. Этой картины вполне достаточно, чтобы понять, на чьей стороне профессионализм, достоинство и уважение к международным правилам.

Зарекомендовав себя площадкой для крупнейших политических, экономических и международных мероприятий, включая COP29, Баку вновь подтвердил способность принимать соревнования мирового уровня. Высокая организация проявляется не только в современной инфраструктуре и четком проведении турнира, но и в равном отношении ко всем участникам.

Победа Джанеса Назаряна стала спортивным достижением самого борца и одновременно ответом всем, кто продолжает искать дискриминацию там, где ее нет. Баку обеспечил армянским спортсменам безопасность, равные условия и уважение к их результатам. Реваншистам же остается смириться с реальностью: их очередная пропагандистская кампания проиграла.