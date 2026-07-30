AZAL выполнил первый рейс в Карс - ФОТО

Azerbaijan Airlines успешно выполнила свой первый рейс в турецкий город Карс.

Как сообщили Day.Az в пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines, пассажиров первого рейса торжественно встретили в аэропорту Карса Харакани. Полёты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Открытие нового направления будет способствовать дальнейшему расширению воздушного сообщения между Азербайджаном и Турцией, увеличению возможностей для путешествий, а также развитию туристических, деловых и культурных связей между двумя странами.

Отметим, что Турция остаётся крупнейшим международным рынком для Azerbaijan Airlines. В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, Бодрум, Трабзон, Даламан, Адану и Карс.