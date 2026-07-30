https://news.day.az/society/1851062.html Задержаны двое подозреваемых в краже велосипедов В городе Сумгайыт и Ясамальском районе Баку были похищены четыре велосипеда, принадлежащие трем гражданам. Общая сумма ущерба составила 1030 манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых.
Задержаны двое подозреваемых в краже велосипедов
В городе Сумгайыт и Ясамальском районе Баку были похищены четыре велосипеда, принадлежащие трем гражданам. Общая сумма ущерба составила 1030 манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 54-летний Дж.Оруджов и 41-летний Х.Мамедов.
По данному факту проводится расследование.
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