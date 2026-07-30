https://news.day.az/world/1851090.html Красота норвежских фьордов - ВИДЕО В Норвегии насчитывается более 1000 фьордов. Как передает Day.Az, в социальных сетях распространились кадры с живописными пейзажами этих уникальных природных объектов. Величественные долины, окруженные горами и водой, были сформированы древними ледниками тысячи лет назад.
Красота норвежских фьордов - ВИДЕО
В Норвегии насчитывается более 1000 фьордов.
Как передает Day.Az, в социальных сетях распространились кадры с живописными пейзажами этих уникальных природных объектов.
Величественные долины, окруженные горами и водой, были сформированы древними ледниками тысячи лет назад.
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