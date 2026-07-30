Блогершу арестовали за неэтичные публикации в соцсетях

Еще одна женщина-тиктокер, публиковавшая в социальных сетях материалы, содержащие неэтичное поведение, противоречащее общественной морали и выражающее неуважение к обществу, привлечена к ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского района задержали Мюжган Азиз гызы Мамедзаде 1992 года рождения.

В отношении нее составлен административный протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана, предусматривающей ответственность за действия в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях, оскорбляющие общественную нравственность и выражающие явное неуважение к обществу, в том числе за использование нецензурных выражений, демонстрацию непристойных жестов либо частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

Материалы были направлены в Сабунчинский районный суд, который постановил назначить Мюжган Мамедзаде административный арест сроком на 10 суток.