Автор: Зульфугар Ибрагимов

Неделю назад армянские СМИ писали об 11-летней девочке по имени Ева, которая выставила на конкурс детского рисунка картинку, на которой она стоит перед мольбертом и рисует с натуры памятник "Мы и наши горы", находящихся с советских времен на въезде в Ханкенди. Картинка была явно провокационного содержания, юная художница, выросшая на нездоровой пропаганде, недвусмысленно намекнула на "армянскую идентичность" территорий Азербайджана и скорое возвращение туда незаконно проживавших в Карабахе граждан Армении.

Руководство музыкальной школы, где проходила выставка, распорядилось удалить провокационный рисунок с выставки, после чего девочка Ева превратилась в символ саботажа курса официального Еревана на мир с соседями.

Сепаратисты и реваншисты устроили по этому поводу всеармянский плач. Картинку вынесли на аукцион и продали диаспоре в Россию. Но плод нездоровой пропаганды продолжает шествие и в виде копий. На днях стало известно, что копию "шедевра" подняли на Агрыдаг ("Арарат") вместе с тетрисной тряпкой ликвидированного сепаратистского режима. Реваншисты таким образом закрепили претензии на территории не только Азербайджана, но и Турции.

Наверняка 11-летняя Ева гордится, а ее родителей все поздравляют и хлопают по плечам в знак одобрения. Слава, как говорится, подкралась незаметно.

С одной стороны, может показаться, что все это ерунда. Да, это была бы ерунда, если бы в деле не было замешано юное поколение. Этой девочке Еве жить и взрослеть в новом Южном Кавказе, который никогда больше не станет таким, каким был до сентября 2020 года. Тетрисная тряпка никогда не вернется в Ханкенди, а если будут очень настаивать, то может дойти до того, что азербайджанский триколор появится в Зангезуре. Новое поколение, состоящее из таких вот Ев, просто не сможет адаптироваться, потому что реальность всегда будет противоречить тому, что вбивали этим детям в головы.

Сознание 11-летнего ребенка уже засорено и затуманено. Она пока ничего не знает о жизни, но зато уже знает, что такое ненависть.

Вспомнилась история про пятилетнего, как утверждали армянские медиа, "вундеркинда" Микаэла. Какими бы ни были его способности, родители и общество поставили на них крест, потому что заразили ребенка армянским нацизмом. Это не преувеличение. Ребенок рассказывал в подкасте блогеру, что мечтает создать оружие в виде неопознанного летающего объекта, которое уничтожит на планете всех людей кроме армян. "Всю планету Земля превращу в Армению. Те, кто приехали из других наций в нашу страну, на месте их расстреляю. Я не допущу, чтобы в Армении остались люди другой национальности... Только армян оставлю на планете. Чтобы взорвать другие нации, я создам специальный неопознанный летающий объект. Объект, в котором будет атомная бомба. То есть полностью атомная бомба за исключением того, что в ней не будет урана. Она будет убивать звуком".

Сегодня Микаэлу уже восемь. Может быть, с возрастом он немного поумнел и пошире открыл свои глаза. А, может, и наоборот. Потому что такие идеи не исчезают, а армянский нацизм неизлечим. Если ребенку пришло в голову уничтожить всех людей кроме армян, значит, над его сознанием хорошо поработали.

Девочка Ева не собирается изобретать хитроумные бомбы. Она просто растет с сознанием, что через границу от армян живут их враги, "оккупировавшие" псевдо-армянские земли. И ее произведение пронизано нездоровыми иллюзиями о том, что азербайджанский Карабах скоро снова станет "армянским". Через кровь и несчастья, но больные идеи всегда выводят такие "мелочи" за скобки.

Опять же, могут сказать, что мы прицепились к мелочам. Но это не мелочи, это признаки серьезной болезни армянского общества, которое не хочет выздоравливать.