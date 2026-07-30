В Азербайджане задержан еще один тиктокер

В Азербайджане арестовали еще одного тикток-блогера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, полиция задержала Мурада Гасымова, известного в TikTok под псевдонимом "Murad Sadə".

В отношении него был составлен административный протокол за действия, выражающие явное неуважение к обществу и противоречащие нормам общественной морали.

Протокол был составлен по статье 510.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках - за совершение в интернет-информационном ресурсе или информационно-телекоммуникационной сети действий, оскорбляющих общественную мораль и выражающих явное неуважение к обществу, включая использование нецензурных выражений, жестов подобного содержания, а также демонстрацию частей тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения. По решению суда в отношении Мурада Гасымова назначено административное наказание в виде 30 суток ареста.