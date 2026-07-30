https://news.day.az/sport/1851136.html УЕФА против решения Инфантино Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) после намерения ее главы Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении УЕФА.

УЕФА против решения Инфантино

Спорт, 30 июля 2026 21:31 (UTC +04:00) 743
УЕФА против решения Инфантино

Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) после намерения ее главы Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении УЕФА.

"УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций единогласно и безоговорочно отвергают предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола, оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам, чемпионат мира не продается", - говорится в сообщении.

Члены УЕФА подчеркнули важность сохранения контроля над управлением и коммерческими правами на основные футбольные турниры за футбольными организациями.

"Футбол не может ставить свое будущее в зависимость от финансовой выгоды", - отметили в организации.

Отметим, что Инфантино предложил создать FIFA Forward Enterprise - компанию, которая, по его утверждению, позволит повысить прибыль членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире.

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