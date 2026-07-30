https://news.day.az/politics/1851132.html В Баку ответили на заявление Франции по поводу приговора Мартину Райану Решительно отвергаем заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 30 июля, ставящее под сомнение судебный процесс в отношении гражданина Франции Мартина Риана и содержащее необоснованные обвинения в адрес нашей страны.

В Баку ответили на заявление Франции по поводу приговора Мартину Райану

Политика, 30 июля 2026 20:41 (UTC +04:00) 791
В Баку ответили на заявление Франции по поводу приговора Мартину Райану

Решительно отвергаем заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 30 июля, ставящее под сомнение судебный процесс в отношении гражданина Франции Мартина Райана и содержащее необоснованные обвинения в адрес нашей страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно заявления внешнеполитического ведомства Франции в связи с приговором Мартину Райану.

Было отмечено, что уголовное дело в отношении Мартина Райана расследовалось в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и суд принял решение на основе представленных доказательств и выдвинутых против него обвинений. Решение апелляционной инстанции также является результатом судебного процесса, проведенного в рамках законодательства Азербайджанской Республики. В связи с этим придание французской стороной политической окраски судебным процессам, озвучивание заявлений, носящих характер вмешательства в деятельность азербайджанских судов, а также выдвижение утверждений о "необоснованном задержании" и "несправедливом судебном разбирательстве" неприемлемы.

В ходе судебного процесса процессуальные права обвиняемого были обеспечены в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и международными обязательствами страны. Участие консульских представителей посольства Франции во всех судебных заседаниях еще раз подтверждает, что процесс проходил в условиях прозрачности.

"Призываем французскую сторону уважать суверенитет, внутренние дела и независимую судебную систему Азербайджанской Республики, а также воздерживаться от необоснованных обвинений, наносящих вред двусторонним отношениям", - подчеркивается в комментарии.

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