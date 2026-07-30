https://news.day.az/society/1851117.html В Гяндже женщина пострадала при взрыве костра В Гяндже женщина получила ожоги в результате взрыва костра, который она развела во дворе своего дома. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе Гянджи, известном как поселок Депо, жительница города М.Аббасова (1956 г.р.) была госпитализирована с ожогами обеих рук и лица. Ей незамедлительно оказали медицинскую помощь.
В Гяндже женщина пострадала при взрыве костра
В Гяндже женщина получила ожоги в результате взрыва костра, который она развела во дворе своего дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе Гянджи, известном как поселок Депо, жительница города М.Аббасова (1956 г.р.) была госпитализирована с ожогами обеих рук и лица.
Ей незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящее время состояние женщины оценивается как средней тяжести.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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