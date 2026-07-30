https://news.day.az/world/1851125.html В Китае построили "волшебную" библиотеку - ВИДЕО В Китае построили необычную библиотеку, которую пользователи сети уже сравнивают с Хогвартсом. Как передает Day.Az, видео с впечатляющим интерьером быстро распространилось в социальных сетях.
В Китае построили "волшебную" библиотеку - ВИДЕО
В Китае построили необычную библиотеку, которую пользователи сети уже сравнивают с Хогвартсом.
Как передает Day.Az, видео с впечатляющим интерьером быстро распространилось в социальных сетях.
Главный зал оформлен в виде пещеры с резной винтовой лестницей и скелетом дракона, а с потолка опускаются наполненные паром пузырьки, создающие сказочную атмосферу.
Библиотека расположена внутри карстовой воронки в провинции Цзянси. Ее официальное открытие запланировано на август.
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