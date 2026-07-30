В Китае построили "волшебную" библиотеку - ВИДЕО

В Китае построили необычную библиотеку, которую пользователи сети уже сравнивают с Хогвартсом.

Как передает Day.Az, видео с впечатляющим интерьером быстро распространилось в социальных сетях.

Главный зал оформлен в виде пещеры с резной винтовой лестницей и скелетом дракона, а с потолка опускаются наполненные паром пузырьки, создающие сказочную атмосферу.

Библиотека расположена внутри карстовой воронки в провинции Цзянси. Ее официальное открытие запланировано на август.