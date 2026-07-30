Украина экстрадирует преступника в Азербайджан

На основании запроса об экстрадиции, направленного Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики в компетентные органы Украины, а также документов, представленных в соответствии с требованиями международных договоров, было принято решение о выдаче Исмаилова Алаги Мазахир оглу Азербайджанской Республике.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, данное решение стало результатом проведенной работы по его экстрадиции.

Отмечается, что таким образом за последний год количество решений об экстрадиции лиц, местонахождение которых было установлено на территории Украины и которые подлежали передаче Азербайджанской Республике, достигло семи.

На основании доказательств, собранных в рамках уголовного дела, предварительное расследование по которому проводится Следственным отделом Управления полиции Сураханского района Баку, были получены основания для подозрения Алаги Исмаилова в совершении мошенничества. В связи с этим он был привлечен в качестве обвиняемого.

А.Исмаилов уклонялся от органов следствия, в результате чего в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а через Национальное центральное бюро Интерпола он был объявлен в международный розыск.

В ходе проведенных международных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что он находится на территории Украины, после чего был задержан.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции осуществляет необходимые процедуры в соответствии с международными требованиями для его передачи Азербайджанской Республике.

"Генеральная прокуратура и в дальнейшем будет последовательно продолжать сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран, в том числе с Интерполом, в целях установления местонахождения лиц, находящихся в международном розыске, и обеспечения их экстрадиции в Азербайджанскую Республику", - говорится в сообщении.