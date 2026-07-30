Иран обратился в ООН из-за атаки на свое судно в Каспии

Иран направил официальную ноту в Международную морскую организацию (IMO), призвав осудить атаку на иранское торговое судно в Каспийском море, в которой Тегеран обвиняет Украину.

Как передает Day.Az, соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.

В обращении иранская сторона призвала специализированное учреждение ООН квалифицировать произошедшее как серьезную угрозу безопасности мореплавания, международного торгового судоходства и жизни моряков.

Кроме того, в Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в соответствии с нормами международного права, а Украина, по мнению Ирана, должна нести полную международно-правовую ответственность за произошедшее.

Напомним, 25 июля МИД Ирана сообщил, что украинская сторона нанесла удар по иранскому торговому судну, находившемуся в российских территориальных водах Каспийского моря. По данным ведомства, в результате атаки погиб один из членов экипажа. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил о необходимости компенсации ущерба, причиненного судну.