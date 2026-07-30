Бакинский университет для девушек прекратил свою деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство науки и образования Азербайджана, решение связано с итогами процедуры аккредитации высшего учебного заведения.

В ведомстве напомнили, что согласно Закону Азербайджанской Республики "Об образовании" аккредитация является процессом, подтверждающим соответствие деятельности образовательного учреждения государственным образовательным стандартам и определяющим его статус. Данная процедура проводится один раз в пять лет.

На заседании Аккредитационного совета, состоявшемся 10 июля 2026 года, были рассмотрены итоговые отчеты по институциональной и программной аккредитации Бакинского университета для девушек, подготовленные соответствующими аккредитационными комиссиями.

По результатам обсуждений и проведенного голосования итоговая оценка по институциональной и программной аккредитации университета была признана как "не соответствует требованиям". В связи с этим было принято решение не считать Бакинский университет для девушек аккредитованным.

Отмечается, что решение было принято на основании выявленных в ходе оценки серьезных нарушений и несоответствий в различных сферах деятельности учебного заведения, включая соблюдение государственных образовательных стандартов, нормативно-правовых требований и критериев обеспечения качества образования.

Министерство науки и образования подчеркнуло, что главной целью аккредитационного процесса является повышение качества высшего образования, защита прав студентов и обеспечение работы вузов в соответствии с законодательством страны.