В Агджабеди продолжаются поиски утонувшего мужчины - ВИДЕО
На участке Карабахского оросительного канала, расположенном на территории Агджабединского района, произошел несчастный случай - человек утонул.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), сообщение об инциденте поступило на горячую линию "112". По предварительным данным, происшествие произошло в районе села Авшар.
Для проведения поисковых работ к месту происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В настоящее время специалисты продолжают поиски в предполагаемом месте утопления Адиля Асад оглу Асадова, 1980 года рождения.
О дальнейших результатах поисковой операции будет сообщено дополнительно.
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