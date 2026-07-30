В Агджабеди продолжаются поиски утонувшего мужчины - ВИДЕО

На участке Карабахского оросительного канала, расположенном на территории Агджабединского района, произошел несчастный случай - человек утонул.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), сообщение об инциденте поступило на горячую линию "112". По предварительным данным, происшествие произошло в районе села Авшар.

Для проведения поисковых работ к месту происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время специалисты продолжают поиски в предполагаемом месте утопления Адиля Асад оглу Асадова, 1980 года рождения.

О дальнейших результатах поисковой операции будет сообщено дополнительно.