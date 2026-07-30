Киберполиция задержала двух интернет-мошенников - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана задержало еще двух человек, занимавшихся созданием фишинговых сайтов, имитировавших различные торговые площадки, а также интернет-ресурсы банков и небанковских кредитных организаций с целью хищения данных банковских карт граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники киберполиции привлекли к ответственности Магомеда Ибадова и Гусейна Кязымова, подозреваемых в совершении указанных преступлений.

Следствием установлено, что Г.Кязымов и М.Ибадов размещали в Telegram фальшивые объявления о продаже компьютеров, ноутбуков и мобильных телефонов по якобы сниженным ценам, а также публиковали предложения о выдаче кредитов на выгодных условиях. Для расширения охвата аудитории они использовали платные рекламные инструменты в интернете.

Пользователи, переходившие по размещенным объявлениям, рассчитывая приобрести товары со скидкой или оформить кредит, вводили реквизиты своих банковских карт на поддельных сайтах. Полученные данные сразу становились доступны подозреваемым, которые затем использовали их для хищения денежных средств со счетов потерпевших. Чтобы скрыть следы преступления, похищенные деньги переводились на различные букмекерские платформы или на банковские карты, находившиеся под фактическим контролем злоумышленников.

Установлено, что в результате этой схемы Г.Кязымов и М.Ибадов нанесли материальный ущерб сотням граждан.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других аналогичных эпизодов, совершенных задержанными, а также иных лиц, причастных к преступной схеме, с целью привлечения их к ответственности.

"Вновь обращаемся к гражданам и призываем проявлять осторожность при появлении в интернете предложений о продаже товаров со скидками или предоставлении кредитов на выгодных условиях. Вводите данные банковских карт только на официальных интернет-страницах, внимательно проверяйте адресную строку и ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам CVV-код карты и код подтверждения из SMS. При возникновении подозрительных ситуаций рекомендуется незамедлительно сообщать в органы полиции", - говорится в сообщении.