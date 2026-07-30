Флагманы Samsung начали перегреваться

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra и Galaxy S24 Ultra начали массово жаловаться на быструю разрядку аккумулятора и перегрев устройств после установки июльского обновления безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GizmoChina.

По данным издания, сообщения пользователей появились на форуме Samsung Community, Reddit и ряде профильных сайтов. Один из владельцев Galaxy S25 Ultra рассказал, что до обновления смартфон работал нормально, однако после установки патча уровень заряда за ночь снизился с 85% почти до 5%, при этом время активного использования экрана составило всего около двух часов. Он также отметил, что устройство стало терять по 5-7% заряда в час даже в режиме ожидания.

Владельцы Galaxy S24 Ultra также сообщают о заметном ухудшении автономности после установки июльского обновления. Многие пользователи в обсуждениях описывают аналогичные проблемы. Помимо ускоренного расхода заряда, они жалуются на сильный нагрев смартфонов даже при небольшой нагрузке или в режиме ожидания. Некоторые также сообщили о снижении скорости зарядки, которое не удалось устранить стандартными способами.

Как отмечает GizmoChina, большинство жалоб касается именно моделей Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra после установки июльской версии прошивки. При этом проблема затронула не всех пользователей, однако большое количество схожих сообщений указывает на возможную программную, а не аппаратную причину неисправности.

На данный момент Samsung не выпускала официальных заявлений о наличии проблемы и не сообщала о сроках ее устранения.

Некоторые пользователи пытались сократить расход энергии, ограничивая работу приложений в фоновом режиме и проверяя систему на наличие процессов с повышенным энергопотреблением, однако многие утверждают, что эти меры не принесли заметного результата.