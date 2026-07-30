Израиль не согласен с планом по Газе

Израиль передал специальному посланнику США Тони Блэру возражения по плану из 15 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Об этом заявила пресс-служба израильского премьер-министра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Израильская сторона потребовала полного разоружения палестинского движения ХАМАС, в том числе вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора, в качестве предварительного условия для любого процесса.

"В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования. Израиль передал свои возражения по этому поводу специальному посланнику Тони Блэру", - указывается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что Израиль не будет выводить свои войска от "желтой линии" в секторе Газа до разоружения движения и демилитаризации сектора.