В Хыдырлы впервые за 33 года прозвучал "Последний звонок"

В селе Хыдырлы Агдамского района впервые за 33 года прозвучал "Последний звонок".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, торжественное мероприятие, состоявшееся в полной средней школе села Хыдырлы имени Айкёля Манаса, стало знаменательным событием в жизни учебного заведения.

В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства науки и образования, представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, председатель правления Фонда развития образования Ниджат Мамедли, начальник Карабахского регионального управления образования Санан Масимли, учителя, учащиеся, родители и представители общественности.

В ходе выступлений было отмечено, что в настоящее время в школе обучаются 235 учеников. В этом году учебное заведение оканчивают 12 выпускников. Было подчеркнуто, что в рамках реализуемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева программы "Великое возвращение" продолжается переселение жителей в село Хыдырлы, ведутся масштабные строительные и восстановительные работы на родных землях, возобновляется деятельность образовательных учреждений.

Директор школы Матанат Мамедова поздравила выпускников и пожелала им успехов в дальнейшей жизни.

Председатель правления Фонда развития образования Ниджат Мамедли, поздравив выпускников, отметил, что возрождение школьной жизни на освобожденных от оккупации территориях и возможность для учащихся окончить школу на родной земле имеют историческое значение. Он пожелал выпускникам успехов в учебе и будущей карьере, выразив уверенность, что они вырастут образованными и патриотичными гражданами, вносящими вклад в развитие страны.

Начальник Карабахского регионального управления образования Санан Масимли заявил, что на освобожденных территориях вновь звучат последние звонки. Он подчеркнул, что среди этих школ есть и такие, где мероприятие "Последний звонок" проводится впервые. "То, что ученики становятся выпускниками на своей родной земле, в своих домах и родных краях, вызывает чувство большой гордости и радости. Учиться и преподавать на этих землях - большое счастье", - отметил Масимли.

Мероприятие продолжилось концертной программой и выступлениями выпускников и учащихся.