https://news.day.az/sport/1841218.html "Туран Товуз" близок к подписанию бывшего вратаря "Зенита" "Туран Товуз" усиливает состав новым голкипером. Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на futbolxeber.az, клуб из Товуза близок к подписанию российского вратаря Егора Бабурина. Ожидается, что в ближайшее время с 32-летним футболистом будет заключен официальный контракт.
"Туран Товуз" близок к подписанию бывшего вратаря "Зенита"
"Туран Товуз" усиливает состав новым голкипером.
Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на futbolxeber.az, клуб из Товуза близок к подписанию российского вратаря Егора Бабурина.
Ожидается, что в ближайшее время с 32-летним футболистом будет заключен официальный контракт.
Последний сезон Бабурин провел в составе представителя Первой лиги России - клуба "Волга" (Ульяновск), за который сыграл 11 матчей.
За свою карьеру опытный голкипер также выступал за "Зенит", "Рубин", "Ростов", "Краснодар" и московское "Торпедо". Кроме того, на его счету пять матчей в составе молодежной сборной России (U21).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре