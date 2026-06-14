"Человек-паук" упал в кратер вулкана и погиб в Йемене

Альпинист Антар аль-Абси по прозвищу "Человек-паук" упал в кратер с сернистыми водами вулкана Дамт в Йемене. Спасатели нашли тело скалолаза через несколько часов после падения, сообщило 13 июня издание Yemen Online со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аль-Абси стал популярен в соцсетях благодаря видеороликам с занятиями альпинизмом в опасных районах не только без снаряжения, но и без обуви.

"Тело скалолаза аль-Абси было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения во время восхождения", - передает служба гражданской обороны.