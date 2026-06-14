Баку собирает исламский финансовый мир

Автор: Акпер Гасанов

С 16 по 19 июня Баку станет центром притяжения для представителей международного финансового сообщества: в столице Азербайджана пройдут ежегодные заседания Группы Исламского банка развития (IsDB) под девизом "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания".

Сам факт проведения столь масштабного форума в условиях продолжающейся турбулентности мировой экономики придает мероприятию особую значимость как с точки зрения глобальной повестки, так и роли Азербайджана в формирующейся архитектуре международного сотрудничества.

Стоит напомнить, что исламский банкинг за последние десятилетия превратился из нишевого финансового инструмента в полноценную альтернативу традиционной банковской системе. Его ключевая особенность - соответствие нормам шариата, включая запрет на ростовщичество (риба), спекулятивные операции и чрезмерные риски. Вместо этого используются модели партнерства, распределения прибыли и активного участия в реальной экономике.

Сегодня исламские финансовые институты функционируют более чем в 80 странах мира, а общий объем их активов оценивается в триллионы долларов. Лидерами являются государства Персидского залива, Малайзия, Индонезия и Турция, однако интерес к исламским финансовым инструментам активно растет и в Европе, Африке, а также в странах СНГ. Особое место занимает рынок сукук - исламских облигаций, который становится важным источником финансирования инфраструктурных и социальных проектов.

Популярность исламского банкинга объясняется не только религиозными факторами, но и его устойчивостью к финансовым кризисам. Модель, основанная на реальных активах и разделении рисков, демонстрирует большую стабильность в периоды глобальных потрясений, что особенно актуально на фоне нынешней нестабильности мировой экономики, инфляционного давления и геополитических конфликтов.

Стоит также напомнить о том, что Азербайджан стал членом Исламского банка развития в 1992 году, практически сразу после восстановления государственной независимости. С тех пор сотрудничество между нашей страной и банком носит системный и многоплановый характер. За прошедшие годы IsDB профинансировал в Азербайджане десятки проектов, направленных на развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения и социальной сферы.

Одним из ключевых направлений взаимодействия стала поддержка гуманитарных программ, в том числе помощь беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим в результате армяно-азербайджанского конфликта. В 1990-е и 2000-е годы банк оказывал финансовую и техническую помощь в реализации проектов по строительству жилья, улучшению условий жизни и обеспечению базовой инфраструктуры для сотен тысяч людей, лишившихся своих домов. Эта поддержка сыграла важную роль в смягчении социально-экономических последствий армяно-азербайджанского конфликта.

После завершения Второй Карабахской войны в 2020 году и восстановления территориальной целостности Азербайджана перед страной встала масштабная задача по восстановлению освобожденных территорий. В этом контексте Исламский банк развития рассматривается как один из потенциальных партнеров в реализации проектов в Карабахском экономическом регионе.

Банк уже выразил заинтересованность в участии в программах реконструкции инфраструктуры, включая дороги, энергетические сети, системы водоснабжения и объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, обсуждаются возможности финансирования проектов в сфере "зеленой энергетики", устойчивого сельского хозяйства и цифровизации. Хотя участие IsDB носит поэтапный характер, сам факт его вовлеченности свидетельствует о международной поддержке усилий Азербайджана по восстановлению Карабахского экономического региона.

Уточню, что программа ежегодных заседаний IsDB в Баку охватывает широкий спектр тем: от исламских финансов и торговли до цифровой трансформации, искусственного интеллекта и климатической устойчивости. Особое внимание уделяется вопросам занятости молодежи, развитию частного сектора и укреплению транспортной взаимосвязанности.

В условиях, когда мировая экономика сталкивается с множественными вызовами, такие площадки становятся крайне востребованными. Они позволяют не только обмениваться опытом, но и вырабатывать согласованные подходы к решению общих проблем.

Для Азербайджана проведение данного форума - это возможность укрепить свой статус надежного партнера и важного звена в системе международных экономических связей. Географическое положение страны, находящейся на пересечении Востока и Запада, а также активная внешнеэкономическая политика делают ее естественной платформой для диалога между различными регионами.

При этом проведение ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития в Баку - это не единичное событие, а часть более широкой тенденции. В последние годы Азербайджан все чаще становится площадкой для проведения крупных международных мероприятий - от спортивных соревнований и культурных фестивалей до политических и экономических форумов.

Такой статус является результатом целенаправленной государственной политики, направленной на укрепление международного имиджа страны, развитие инфраструктуры и расширение внешнеэкономических связей. Баку уверенно закрепляется в роли одного из ключевых центров регионального и межрегионального взаимодействия.

Таким образом, нынешнее проведение ежегодных заседаний IsDB в Азербайджане - это не только признание достигнутого уровня партнерства, но и инвестиция в будущее. Это сигнал о том, что наша страна готова и способна играть активную роль в формировании новой экономической реальности, где устойчивость, интеграция и инновации становятся ключевыми факторами успеха.