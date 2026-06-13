Турция направит миллиарды частных инвестиций на развитие ИИ

Не менее $10 млрд частных средств выделят в Турции на реализацию проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы перенести накопленный опыт и возможности в оборонной промышленности в другие сферы, прежде всего в область ИИ". <...> Мы мобилизуем не менее $10 млрд частных инвестиций для развития инфраструктуры центров обработки данных, облачных технологий и ИИ. Мы выделим на реализацию проектов в области ИИ не менее 2% средств наших государственных инвестиционных программ. К 2030 году мы увеличим установленную мощность центров обработки данных в нашей стране как минимум до 1 ГВт", - сказал Эрдоган в Стамбуле на церемонии оглашения плана действий в сфере ИИ.

По его словам, в Турции планируется подготовить 10 тыс. экспертов в области ИИ и порядка 100 тыс. специалистов по его применению.

"Мы будем играть активную роль в выработке стандартов ИИ, ориентированных на человека, на площадках ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС), G20, ООН и других международных платформах", - отметил турецкий лидер. "Надеюсь, что вместе мы выведем Турцию в число ведущих стран эпохи искусственного интеллекта", - подчеркнул Эрдоган.

Турция активно внедряет ИИ в государственном управлении, обороне, бизнесе, республика считается одним из мировых лидеров по использованию разговорных нейросетей.