Штрафы за нарушения в сфере лизинга достигнут 5000 манатов

В Азербайджане будут установлены новые штрафы за нарушение законодательства о финансовом лизинге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о внесении поправок в Кодекс об административных проступках, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, лица, осуществляющие деятельность в сфере финансового лизинга (за исключением банков, местных филиалов иностранных банков и небанковских кредитных организаций), будут привлекаться к ответственности за непредставление или ненадлежащее представление в Центральный банк отчетности по лизинговой деятельности в соответствии с законом "О финансовой аренде (лизинге)".

За данное нарушение должностным лицам будет грозить штраф в размере от 1000 до 1500 манатов, а юридическим лицам - от 3000 до 5000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.