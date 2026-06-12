Apple добавила в iPhone поддержку двух языков

В iOS 27 появились клавиатуры для тувинского языка и языка саха (якутского). Ранее компания уже добавила поддержку чувашского и ингушского языков, а в перспективе число новых языковых раскладок может значительно увеличиться, сообщает Wylsa.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Развитие локализации стало возможным благодаря сотрудничеству Apple с независимыми исследователями и специалистами по цифровизации языков. Существенный вклад в интеграцию тувинского и якутского языков внес Али Күжүгет, разработчик и автор проекта Tyvan.ru, который занимается созданием цифровой инфраструктуры для языков народов России.

Новые клавиатуры реализованы в двух форматах. Первый предусматривает использование стандартной русской раскладки с поддержкой дополнительных символов через зажатие клавиш. Второй вариант представляет собой полноценную национальную клавиатуру, где каждой букве алфавита соответствует отдельная клавиша. Такой подход открывает возможности для дальнейшего развития функций автокоррекции, предиктивного ввода и жестового набора текста.

Отмечается, что разработка подобных решений требует масштабной исследовательской работы. Для каждой раскладки анализируются особенности алфавита, частотность использования символов и сценарии взаимодействия пользователей с клавиатурой. В результате формируются специализированные языковые наборы данных, которые могут использоваться как для создания новых раскладок, так и для развития технологий машинного перевода, распознавания речи и генеративного искусственного интеллекта.