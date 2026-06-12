В Азербайджане поступления по дорожному налогу снизились

В 2025 году поступления по дорожному налогу составили 132,2 миллиона манатов при прогнозе в 142,8 миллиона манатов, что на 10,6 миллиона манатов или 7,4% ниже прогноза.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2025 год".

Согласно информации, фактическое исполнение по дорожному налогу, взимаемому на территории страны, составило 88,2 миллиона манатов при прогнозе в 105,8 миллиона манатов. Данный показатель на 17,6 миллиона манатов или 16,6% ниже прогноза, а по сравнению с 2024 годом - на 3,3 миллиона манатов или 3,6% ниже.

Счетная палата связывает это с уменьшением объема нефтепродуктов, произведенных на территории страны. Так, по сравнению с прогнозом, объем бензина марки АИ-92, направленного на внутреннюю продажу, исполнен на 233,3 тысячи тонн или 14,3% ниже, бензина марки АИ-95 - на 105,5 тысячи тонн или 95,9% ниже, дизельного топлива - на 197,1 тысячи тонн или 9% ниже.

В то же время поступления по дорожному налогу, уплачиваемому за топливо, импортируемое на территорию Азербайджана, и владельцами автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, составили 44 миллиона манатов. Данный показатель на 7 миллионов манатов или 18,9% выше прогноза, однако по сравнению с 2024 годом - на 0,4 миллиона манатов или 0,9% ниже.

Согласно заключению, на превышение прогноза поступлений по данному направлению повлияли более высокий по сравнению с ожидаемым фактический импорт автомобильного бензина и увеличение дорожного налога, уплачиваемого владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.

Так, на территорию Азербайджана было дополнительно импортировано 88,9 тысячи тонн бензина марки АИ-92 и 66 тысяч тонн бензина марки АИ-95. Кроме того, сумма дорожного налога, уплаченного владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, которые въезжают в страну или следуют транзитом, превысила прогноз на 5,1 миллиона манатов.