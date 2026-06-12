https://news.day.az/sport/1841052.html

"Карван-Евлах" расстался с вингером

"Карван-Евлах" прекратил сотрудничество с футболистом Самуэлем Дюррантом, сообщаетİdman.biz со ссылкой на клуб. Срок контракта 24-летнего вингера подошел к концу и не был продлен. Отметим, что Дюррант присоединился к "Карван-Евлаху" в начале сезона 2025/2026.