https://news.day.az/society/1840808.html Общественные обсуждения в Совете прессы Азербайджана - ФОТО По инициативе Совета прессы Азербайджана проходят общественные обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".
Общественные обсуждения в Совете прессы Азербайджана - ФОТО
По инициативе Совета прессы Азербайджана проходят общественные обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основная цель обсуждений - ознакомление общественности с предусмотренными в законопроекте изменениями, оценке их возможного влияния на медийную и информационную среду, а также изучение мнений и предложений заинтересованных сторон.
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