Китай отменил встречи на высоком уровне с ЕС

Китай отменил встречи на высоком уровне с Европейским союзом (ЕС). Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, в этом месяце Пекин внезапно отменил две важные дипломатические встречи с ЕС на фоне нарастающей напряженности между двумя торговыми сверхдержавами из-за резкого роста китайского экспорта в страны блока.

По словам источников, китайские чиновники отменили два диалога в Пекине - обсуждение на министерском уровне вопросов цифровых технологий и еще один с участием заместителя генерального секретаря дипломатической службы ЕС Олофа Скоога.

"Две запланированные на этот месяц встречи были отменены китайской стороной в кратчайшие сроки", - передает издание слова собеседника.

Уточняется, что причины не были названы, но подобная тактика часто используется обеими сторонами для демонстрации недовольства политикой друг друга. В прошлом году ЕС отказался проводить ключевую экономическую встречу с Пекином в преддверии саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса в многочисленных торговых спорах.