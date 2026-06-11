Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

Иранские государственные СМИ сообщили о полном закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление распространил Центральный штаб "Хатам аль-Анбия". В нем утверждается, что Ормузский пролив закрыт для всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда. Также заявлено, что любая попытка прохода через пролив будет рассматриваться как цель для удара.

Иранская сторона объяснила это решение продолжающимися, по ее утверждению, враждебными действиями Соединенных Штатов.

Вместе с тем Центральное командование США (CENTCOM) опровергло заявления Тегерана. В американском военном ведомстве сообщили, что коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по объектам на территории Ирана. После этого Иран заявил о поражении 18 целей США на Ближнем Востоке.