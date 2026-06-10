В ВМС проводятся тактические учения с боевой стрельбой

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава Министерства обороны понаблюдали за ходом тактических учений с боевой стрельбой, проводимых в Военно-морских силах (ВМС).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, начальнику Генерального штаба было доложено, что к учениям привлечены соответствующие подразделения Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Береговой охраны Государственной пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с планом учений в азербайджанской акватории Каспийского моря были выполнены различные задачи по уничтожению условного противника, а также по совместным действиям с другими видами войск и вооружёнными формированиями.

Основной целью учений является совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых операций и управлению силами, а также проверка готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактической группы.