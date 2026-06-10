"Габала" рассталась с Ба Луа

Футбольный клуб "Габала" объявила об уходе полузащитника Адриэля Ба Луа, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Контракт футболиста подошел к концу и не был продлен", - сообщил клуб "Габала".

Ивуарийский хавбек выступал за команду с лета 2025 года.

За это время Ба Луа провел 35 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. В его активе 30 игр и 4 гола в Премьер-лиге Азербайджана, один матч в плей-офф и четыре встречи в Кубке Азербайджана.

Таким образом, футболист покинул клуб в статусе свободного агента.