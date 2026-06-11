Сегодня стартует чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые в истории проходит сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике.

Как сообщает Day.Az, матчем открытия турнира станет встреча сборных Мексики и Южно-Африканской Республики в рамках группы A. Игра пройдет на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Главным арбитром матча назначен бразилец Вилтон Сампайо.

Нынешний мундиаль станет первым в истории с участием 48 национальных команд. В заявках сборных числятся 1248 футболистов. Дебютантами мирового первенства станут команды Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана.

Всего в рамках турнира будет сыграно 104 матча, причем большая часть из них - 78 встреч - пройдет на территории США.

Особое внимание азербайджанских болельщиков приковано к сборной Турции, которая вернулась на чемпионат мира впервые за 24 года. Команда выступает в группе D и начнет турнир матчем против Австралии 14 июня в 08:00 по бакинскому времени.

Состав групп:

Группа A: Мексика, ЮАР, Республика Корея, Чехия;

Группа B: Канада, Катар, Швейцария, Босния и Герцеговина;

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис;

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

Группа K: Португалия, Демократическая Республика Конго, Узбекистан, Колумбия;

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Решающая встреча турнира состоится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, выигравшая предыдущий чемпионат, который прошел в Катаре в 2022 году.