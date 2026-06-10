Традиции ангажированности американских конгрессменов: новая антиазербайджанская провокация

Автор: Акпер Гасанов

Мы все это не раз уже проходили. Это я к тому, что инициатива американского конгрессмена Брэда Шермана, предложившего обязать Азербайджан "немедленно и безоговорочно освободить всех армянских пленных", является очередным проявлением одностороннего подхода в оценке ситуации на Южном Кавказе.

По сути, вновь речь идет о политически мотивированном шаге, который по своей сути носит откровенно провокационный характер и объективно препятствует процессу установления устойчивого мира в регионе. Безусловно, прежде всего, очень мягко говоря, вызывает недоумение сама аргументационная база, на которой строится данная инициатива.

Утверждения о якобы "военной агрессии Азербайджана в Н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶м̶ ̶К̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶е̶" не выдерживают никакой критики. Азербайджан осуществил восстановление своего суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Эти действия полностью соответствуют нормам международного права, включая статью 51 Устава ООН, закрепляющую право государств на самооборону.

Попытки представить восстановление конституционного строя на собственной территории как "агрессию" являются сознательным искажением фактов. Более того, подобная риторика игнорирует многолетнюю оккупацию азербайджанских территорий, сопровождавшуюся разрушениями, этническими чистками и изгнанием сотен тысяч азербайджанцев.

Не менее абсурдными выглядят утверждения об "этнической чистке 100-тысячного армянского населения". Речь идет о лицах армянской национальности, незаконно проживавших на территории Азербайджана в период ее оккупации. Важно подчеркнуть: официальный Баку на протяжении десятилетий предлагал мирные решения конфликта, включая предоставление армянам Карабаха самого высокого уровня автономии. Эти предложения систематически отвергались армянской стороной, которая делала ставку на сохранение статус-кво оккупации.

При этом, после восстановления территориальной целостности Азербайджан продемонстрировал приверженность гуманитарным принципам. Процесс выезда армянского населения носил добровольный характер. Существуют многочисленные фото- и видеоматериалы, на которых видно, как люди покидают регион на личном транспорте, вывозят имущество, скот, предметы быта. Более того, сами выезжающие неоднократно заявляли, что принимают это решение самостоятельно. Возникает логичный вопрос: как можно называть "этнической чисткой" процесс, в ходе которого отсутствуют жертвы, насильственные действия и принудительное перемещение?

Отдельного внимания заслуживает тезис об "армянских военнопленных". На сегодняшний день в Азербайджане отсутствуют лица, которые могли бы быть квалифицированы как военнопленные в соответствии с международным гуманитарным правом. Речь идет о лицах, обвиненных и осужденных за совершение тяжких преступлений, включая военные преступления, терроризм, диверсии, убийства мирного населения и незаконное вооруженное сопротивление.

Все эти обвинения были рассмотрены в рамках судебных процессов с соблюдением процедурных норм. Важно отметить, что в Соединенных Штатах лица, совершившие аналогичные преступления, подвергаются значительно более суровым наказаниям. В этой связи требования об их "безусловном освобождении" выглядят не только юридически несостоятельными, но и противоречащими базовым принципам правосудия.

Необходимо также подчеркнуть, что Брэд Шерман далеко не впервые выступает с инициативами, направленными против Азербайджана. Его позиция давно известна своей ангажированностью и тесной связью с армянскими лоббистскими структурами, включая ANCA. Это объясняет, почему в его заявлениях систематически игнорируются факты и международно-правовые реалии.

При этом вызывает особое удивление, когда подобные обвинения звучат со стороны представителей страны, чья внешняя политика неоднократно сопровождалась военными интервенциями в различных регионах мира. История последних десятилетий знает немало примеров, когда США начинали военные операции, основываясь на сомнительных или впоследствии опровергнутых основаниях. На этом фоне попытки читать лекции о международном праве государству, действующему строго в его рамках, выглядят, мягко говоря, нелогично.

Важно понимать, что подобные резолюции не приближают мир, а, напротив, создают дополнительные препятствия для его достижения. Они формируют искаженное восприятие происходящего, поощряют реваншистские настроения и подрывают доверие между сторонами. Впрочем, история американского Конгресса, увы, уже знает примеры принятия антиазербайджанских решений, самым известным из которых является 907-я поправка.

Она была принята в период оккупации азербайджанских территорий, в том числе после захвата Шуши и геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы, что само по себе свидетельствует о глубокой политической предвзятости подобных решений. Так что не исключено, что и нынешняя инициатива может получить поддержку на уровне Конгресса. Однако вряд ли она будет отвечать стратегическим интересам самих Соединенных Штатов.

Азербайджан сегодня является важным партнером для США, играющим ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности, развитии транспортных коридоров между Европой и Азией и поддержании стабильности на Южном Кавказе. В этой связи принятие подобной резолюции выглядело бы как шаг, направленный против собственных национальных интересов США. Поэтому есть основания полагать, что президент Дональд Трамп может наложить на нее вето, учитывая ее деструктивный характер и несоответствие задачам обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

В любом случае очевидно, что инициатива Шермана - это попытка воспрепятствовать миру и элемент политической игры, в которой реальные факты подменяются удобными интерпретациями. Южному Кавказу сегодня нужны не провокационные заявления, а взвешенные и ответственные решения, способствующие укреплению доверия и развитию сотрудничества. Но, при этом, фактор ангажированности американских конгрессменов в прошлом, настоящем и будущем никто не отменял.