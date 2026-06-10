Инфляция в США достигла 3-х летнего максимума

Рост цен на бензин в прошлом месяце в США подтолкнул инфляцию к самому высокому уровню за три года.

Как передает Day.Az, об этом пишет Associated Press.

По данным Министерства труда, потребительские цены в мае выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше показателя в 3,8% в апреле и является третьим подряд ростом.

Издание отмечает, что, если война с Ираном закончится и цены на нефть и газ снизятся, общая инфляция может начать замедляться.

Инфляция начала замедляться до того, как президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины в апреле 2025 года, что привело к росту цен на многие товары. С тех пор цены резко выросли после войны с Ираном, которая сделала нефть и газ дороже, что превратило вопрос доступности в ключевой политический вопрос.