В Ташкенте отметили День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка - ФОТО

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане состоялось мероприятие, приуроченное к 1 августа - Дню азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе выступлений была представлена подробная информация об историческом пути развития азербайджанского алфавита, исключительной роли родного языка в сохранении национальной идентичности и духовного наследия азербайджанского народа. Отмечалось, что Президент Ильхам Алиев неизменно уделяет особое внимание защите родного языка, сохранению его чистоты и расширению сферы его применения. В этой связи особо были подчеркнуты слова главы государства: "Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Именно мы - независимое Азербайджанское государство - являемся хранителями чистого, подлинного и литературного азербайджанского языка". Было отмечено, что под руководством Президента Ильхама Алиева последовательно и целенаправленно реализуются меры, направленные на развитие азербайджанского языка, расширение возможностей его применения и популяризацию на международной арене.

Слушатели курсов азербайджанского языка, действующих при Азербайджанском культурном центре, поделились своими мыслями о богатстве азербайджанского языка, его роли в сохранении национальных ценностей и значении приверженности родному языку.

В рамках программы вниманию участников был представлен видеосюжет, посвященный 1 августа - Дню азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

В завершение для молодых людей, недавно присоединившихся к деятельности Центра, была организована ознакомительная экскурсия. Участники посетили действующие при Центре музеи и библиотеку, а получили подробную информацию об экспозициях, музейных экспонатах и библиотечном фонде.