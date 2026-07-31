Азербайджан выделил более 700 квадратных км Каспия под проекты ВИЭ

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении водного объекта в азербайджанском секторе Каспийского моря территорией возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Day.Az, постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым, принято в целях более эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии и стимулирования строительства ветроэлектростанций в море.

Согласно постановлению, водный объект общей площадью 711,4 квадратного километра, расположенный в азербайджанском секторе Каспийского моря, определен как территория ВИЭ. К документу прилагается землеустроительная карта, отражающая местоположение, размеры и границы водного объекта. Все мероприятия по выбору производителя электроэнергии на данной территории будут осуществляться министерством энергетики Азербайджана. Министерство должно организовать этот процесс в соответствии с требованиями "Правил выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии", утвержденных указом № 2285 Президента от 2 августа 2023 года.

В постановлении отмечается, что со дня вступления документа в силу разрешение на строительство ветроэлектростанций на данной территории площадью 711,4 квадратного километра будет выдаваться в срок, предусмотренный статьей 6.7 закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии", в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса.

Постановлением поручение дано и Государственному комитету по градостроительству и архитектуре. Комитет обязан в течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство либо, если разрешение не было выдано в установленный законодательством срок, по истечении этого срока представить соответствующую информацию в Кабинет министров.

Согласно документу, контроль за исполнением постановления возложен на отдел аграрной политики и экологии аппарата Кабинета министров.