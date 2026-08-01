Дорожная полиция обратилась к водителям

В связи с выходными днями ожидается увеличение числа поездок в регионы и, следовательно, повышение интенсивности движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах республиканского значения. А это требует более высокого внимания и ответственности от всех участников дорожного движения.

Как передает Day.Az, Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей, планирующих отправиться в поездку, строго соблюдать правила дорожного движения.

Водители должны учитывать, что дальняя поездка требует не только технической исправности транспортного средства, но и физической и психологической готовности водителя. Садиться за руль в уставшем, сонном или рассеянном состоянии значительно повышает риск дорожно-транспортного происшествия. Соблюдение скоростного режима с учетом дорожных и метеорологических условий во время поездки, сохранение дистанции, воздержание от опасных обгонов и маневров, а также избегание факторов, отвлекающих внимание за рулем, являются основными условиями безопасного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается и к пешеходам, отмечая, что переход автодорог в неустановленных местах, выход на полосу движения без правильной оценки скорости транспортных средств, использование мобильных телефонов и других отвлекающих средств могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Переходить проезжую часть следует только в установленных местах, перед переходом необходимо установить визуальный контакт с водителями и убедиться в безопасности движения. Все это имеет жизненно важное значение.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз призывает всех водителей и пешеходов проявлять взаимное уважение и понимание на дорогах, воздерживаться от спешки и рискованного поведения.