U17 в Баку еще раз доказал, что Азербайджан желает мира – Айдын Мирзазаде для Day.Az

Азербайджан снова оказался на высоте, показав пример всем тем странам, где спортивную арену превращают в средство выражения политических предпочтений.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, комментируя участие армянской сборной в проходящем в Баку чемпионате мира по вольной борьбе U17.

Мирзазаде отметил, что первоначально армянские борцы отказались ехать в Баку, но вскоре изменили решение и, наверняка, не пожалели об этом.

"Главный тренер армянской сборной признался, что нигде их не встречали так, как в Азербайджане. Завоевавший золотую медаль армянский боец тоже был в восторге от теплого приема. Не сомневаюсь, что их слова - не преувеличение. Азербайджан был безопасен для участвующих в спортивных и других мероприятиях армян даже в годы карабахского конфликта. Представители Армении приезжают сюда уже не в первый раз, и ни разу не встречались с враждебным отношением, давлением или неспортивным поведением. Повторю - даже в годы конфликта", - сказал депутат.

В Баку прозвучал гимн Армении, был поднят армянский флаг в честь чемпиона. Все это происходило в нормальной обстановке, спортивный дух не был ничем омрачен, подчеркнул Мирзазаде. Это говорит о том, что Азербайджан не только на словах желает мира с соседями, а демонстрирует это делами. Азербайджан показал, что реально настроен на добрососедство с Арменией. И доказывает это он не только на спортивных соревнованиях. Наша страна сделала уже не один односторонний шаг в сторону добрососедства. Азербайджан снял ограничения с транзита грузов для Армении через свою территорию, успешно идет экспорт нефтепродуктов в соседнюю страну.

"Настало время для построения прочного мира. На мой взгляд, на нынешнем этапе развития мирного процесса приезд на чемпионат мира в Баку армянских спортсменов уже не должен восприниматься как нечто из ряда вон выходящее. На сегодня это уже в порядке вещей.

Азербайджан показывает пример, показывает свои истинные намерения. Эти намерения честны и открыты. Мы хотим мира", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева