https://news.day.az/politics/1851017.html Саммит в Чолпон-Ате: новый этап сотрудничества Азербайджана и Центральной Азии На днях Кыргызстан примет неформальную консультативную встречу глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Пройдет она в Чолпон-Ате, на берегу Иссык-Куля. Формат для региона уже не новый - подобные встречи проводятся с 2017 года, - но именно эта имеет особое значение.

Саммит в Чолпон-Ате: новый этап сотрудничества Азербайджана и Центральной Азии

Политика, 30 июля 2026 22:30 (UTC +04:00) 7 269
Саммит в Чолпон-Ате:

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Завтра Кыргызстан примет неформальную консультативную встречу глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Пройдет она в Чолпон-Ате, на берегу Иссык-Куля. Формат для региона уже не новый - подобные встречи проводятся с 2017 года, - но именно эта имеет особое значение. Впервые Кыргызстан принимает саммит, в котором Азербайджан участвует не как гость, а как полноправный член формата. Такое решение страны Центральной Азии приняли в ноябре 2025 года в Ташкенте, на седьмой по счету консультативной встрече.

Азербайджан не сразу стал частью формата Центральной Азии. Президент Ильхам Алиев приезжал на консультативные встречи еще дважды до Ташкента - в 2023 году в Душанбе и в 2024-м в Астане, но оба раза в статусе почетного гостя. И в ноябре 2025 года, на встрече в Ташкенте, главы пяти государств Центральной Азии единогласно поддержали присоединение Азербайджана к формату на равных правах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председательствовавший на той встрече в ноябре 2025 года, назвал это решение историческим.

"Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника", - сказал Мирзиёев.

Похожие слова говорили и другие лидеры. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал расширение формата шансом на новые возможности - прежде всего в транзите, логистике и энергетике.

Президент Ильхам Алиев, выступая на той встрече, отмечал, что отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер.

"Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер. Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства. За последние годы взаимные визиты на высшем уровне приобрели регулярный характер. За последние три года я 14 раз посещал страны Центральной Азии. За этот же период времени мои коллеги посетили нашу страну 23 раза", - сказал он

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии начались в 2017 году как способ вести прямой диалог без внешнего посредничества. За несколько лет формат помог снять немало старых противоречий между странами региона и перейти от взаимного недоверия к реальному сотрудничеству. Присоединение Азербайджана стало логичным следующим шагом - регион расширил границы.

Сегодня страны обсуждают, как сделать формат еще более прочным. На встрече в Ташкенте прозвучало предложение преобразовать консультативные встречи в постоянно действующую платформу - "Сообщество Центральной Азии" - с собственным секретариатом, положением о работе и более высоким статусом национальных координаторов. Обсуждалось и создание совета старейшин - из уважаемых общественных деятелей, которые могли бы укреплять связь между поколениями и общую идентичность региона. Другими словами, отношения между странами постепенно переходят в разряд полноценной, работающей системы.

О теплых отношениях между народами региона и Азербайджаном можно говорить много, но кроме красивых слов эти отношения наполнены и конкретными делами. Один из самых показательных примеров - участие стран Центральной Азии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. В городе Физули уже работают школа имени Мирзы Улугбека, построенная Узбекистаном, и Центр детского творчества имени Курмангазы - подарок Казахстана. В Агдаме действует школа имени Манаса, построенная Кыргызстаном. А в Физули Туркменистан возводит мечеть, которая станет символом братской поддержки.

Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан - ФОТО - ВИДЕО

Помимо всего этого, страны Центральной Азии и Азербайджан связывает вполне практический интерес - географический. Регион Центральной Азии не имеет прямого выхода к морю, а Азербайджан благодаря своему положению на Каспии становится для него удобным выходом на Кавказ, в Турцию и дальше в Европу. В свою очередь, Центральная Азия открывает Азербайджану путь на восток - к рынкам Китая и остальной Евразии. Обе стороны в этом смысле дополняют друг друга.

Ключевую роль здесь играет так называемый Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) - маршрут через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Еще недавно этот путь считался скорее перспективным, чем реально работающим, но в последние годы объемы перевозок по нему заметно выросли. Традиционные маршруты доставки грузов из Азии в Европу, на протяжении десятилетий считавшиеся основными, все чаще сталкиваются с серьезными препятствиями из-за войн, санкций и геополитической нестабильности. На этом фоне мировая логистика активно переориентируется на новые направления, и Средний коридор становится одним из ключевых звеньев этого процесса. 

За последние семь лет объем перевозок по ТМТМ увеличился в пять раз - с 0,7 миллиона тонн до 4,1 миллиона тонн в год. Если в 2019 году по маршруту было перевезено 759 тысяч тонн, то в 2020 году - 783 тысячи тонн, в 2021 году - 586 тысяч тонн, в 2022 году - один миллион 485 тысяч тонн, в 2023 году - два миллиона 764 тысячи тонн, в 2024 году - четыре миллиона 484 тысячи тонн, а в 2025 году - четыре миллиона 119 тысяч тонн. 

Современный Бакинский международный морской торговый порт, модернизированная железнодорожная линия Баку - Тбилиси - Карс, масштабная модернизация транспортной инфраструктуры и цифровизация грузоперевозок сделали этот коридор одним из ключевых в Евразии. В свою очередь, страны Центральной Азии активно развивают собственные транспортные мощности, расширяют портовую инфраструктуру на Каспии и синхронизируют свои проекты с азербайджанскими инициативами. Уже сегодня страны совместно работают над вопросами тарифной политики, цифровизации перевозок, упрощения таможенных процедур и повышения пропускной способности маршрута.

Строящаяся железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан должна стать восточным продолжением этого маршрута, а Зангезурский коридор, который сейчас достраивается в Азербайджане, - еще одним звеном, соединяющим регион с Европой. 

Президент Ильхам Алиев вместе с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана принял участие в открытии Гольф-клуба в городе Чолпон-Ата - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев вместе с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана принял участие в открытии Гольф-клуба в городе Чолпон-Ата - ФОТО - ВИДЕО

Развивается и энергетическое сотрудничество. В 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве энергокабеля по дну Каспийского моря - в перспективе он может связать энергосистемы региона и открыть путь для поставок "зелёной" электроэнергии в Европу. Параллельно обсуждается прокладка оптоволоконного кабеля - для этого есть отдельный проект "Цифровой шёлковый путь". Азербайджанская нефтяная компания SOCAR уже инвестирует в разведку месторождения "Устюрт" в Узбекистане, а через территорию Азербайджана идут поставки казахстанской нефти.

Экономическое сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии растет быстрыми темпами, хотя абсолютные объемы торговли пока остаются сравнительно небольшими. По итогам 2025 года товарооборот Азербайджана со странами региона достиг 1,8 миллиарда долларов, а за первые шесть месяцев 2026 года - уже около 425 миллионов долларов.

Особенно заметен рост в двусторонних отношениях с Кыргызстаном - страной, которая принимает нынешний саммит. За январь-май 2026 года товарооборот между двумя странами достиг 13,67 миллиона долларов против 4,63 миллиона годом ранее - почти трехкратный рост. Импорт азербайджанской продукции в Кыргызстан вырос более чем в десять раз. Работает Азербайджано-кыргызский фонд развития, капитал которого планируется увеличить до 100 миллионов долларов. Обсуждаются и поставки нефтепродуктов - Бишкек рассматривает Азербайджан как одного из партнеров в вопросах энергетической безопасности.

Формат "Центральная Азия + Азербайджан" сегодня - это уже не просто ежегодные встречи лидеров. За ними стоят реальные проекты: новые транспортные маршруты, энергетические инициативы, совместные инвестиции, развитие торговли и цифровой инфраструктуры. Страны постепенно выстраивают долгосрочное партнерство, которое охватывает практически все ключевые сферы сотрудничества.

Саммит в Чолпон-Ате станет еще одним шагом в этом направлении. Сегодня Центральная Азия и Азербайджан вместе формируют единое пространство, где переплетаются транспорт, энергетика, торговля и инвестиции. И чем быстрее меняется мировая экономика и логистика, тем выше становится значение этого партнерства. Еще несколько лет назад оно выглядело перспективной идеей, а сегодня превращается в один из самых динамично развивающихся региональных форматов на всем евразийском пространстве.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
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