Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут встретиться

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне вполне реализуема на практике, такой контакт был бы полезен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом "Известиям" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке", - сказал он.